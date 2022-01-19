اللافي وغريمالدي يبحثان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي؛ آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا ودعم المسار السياسي لعبور المرحلة الانتقالية، إلى جانب بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض جهود روما في تعزيز الاستقرار بليبيا ومساهمتها في دعم مشروع المصالحة الوطنية، ودعم التنمية المكانية، والمساعدة في ملفيْ الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الليبية؛ من أجل استقرار وأمن المنطقة، إضافة إلى التباحث حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد اللافي، خلال اللقاء، على أهمية التزام جميع أطراف العملية السياسية، بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستفادة من الزخم الشعبي لهذا الاستحقاق الوطني مشيرًا إلى أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، لتقريب وجهات النظر من أجل إنجاح خارطة الطريق.

وعبّر غريمالدي، من جانبه، عن دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولاً إلى تحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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