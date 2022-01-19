المؤسسة تحصلت على 11% من الميزانية اللازمة خلال 2021 – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء إن المؤسسة لم تتحصل سوى على 11% من الميزانية المطلوبة خلال مجمل العام الماضي.

وأكد صنع الله خلال مؤتمر صحفي أن المؤسسة دخلت العام 2021 بديون تبلغ مليارين و953 مليونا و941 ألف دينار.

وأوضح أن ما جرى تسييله للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال العام 2021 وصل لنحو ثلاثة مليارات و700 مليون دينار.

وأفاد رئيس المؤسسة أنه مع تسديد عجز العام 2020، لم يبق من الميزانية المخصصة سوى 746 مليون دينار، أي ما يعادل 136 مليون دولار فقط وبنسبة 11% من الميزانية المطلوبة.