اللافي و السفير الإيطالي يؤكدان على أهمية تفعيل الشراكة والاتفاقات المبرمة بين البلدين

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، لبحث أهمية العلاقات التاريخية، التي تربط بين ليبيا وإيطاليا، معربًا عن أهمية تفعيل الشراكة والاتفاقات المبرمة بين البلدين.

وعبر السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي عن دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولًا إلى تحديد قريب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

من جهته، شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية التزام جميع أطراف العملية السياسية، بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستفادة من الزخم الشعبي لهذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، وتقريب وجهات النظر لإنجاح خارطة الطريق”.