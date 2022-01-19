في إرتفاع جديد للإصابات والوفيات.. مركز مكافحة الأمراض يسجل 11 حالة وفاة و1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء بتسجيل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و132 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت19.6 بالمئة، من أصل 5980 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 663 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 386356 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى7883 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5874 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,976,109 والمطعمين بالجرعة الثانية الذي بلغ 946,736 وجرعة تعزيزية 7116.

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