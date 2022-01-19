وزير الداخلية يبحث مع سفير ألمانيا فتح خدمات التأشيرات لليبيين

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء ،فتح خدمات التأشيرات لليبيين لمختلف الأغراض “عمل، ودراسة، وعلاج، وسياحة”، على غرار السفارات الأوروبية الأخرى.

وتناول اللقاء بحسب بيان الوزارة على فيسبوك، آفاق التعاون الأمني بين البلدين، في عدد من المجالات المتعلقة بتبادل المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال وحقوق الانسان.

وتطرق الطرفان إلى ملف التدريب ودعم جهاز المباحث الجنائية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وأكد مازن وضع خارطة طريق تجاه هذا التعاون وإصدار مصفوفة عمل مشتركة لتنمية الموارد البشرية، والرقي بمستوى الأداء الشرطي.

من جانبه، أشاد السفير الألماني بعمق العلاقات بين البلدين، معربًا عن استعداد بلاده للتعاون عن طريق الشرطة الاتحادية.