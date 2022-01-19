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صنع الله: الكهرباء تستهلك ثلثي إنتاج الغاز وحولنا 22 مليار دولار لحساب الحكومة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى الله، إن شركة الكهرباء تستهلك ثلثي الإنتاج من الغاز وأكثر من 59% من وقود الديزل ، وأن 22 مليارا 833 مليون دولار حُولت من الإيرادات النفطية إلى  الحساب السيادي بالحكومة.

وتابع صنع الله في موتمر صحفي ، اليوم الأربعاء، ديوان المحاسبة رفض تأمين المؤسسة لحقل الجرف البحري ما جعله دون حماية، مؤكدا على أن  ديوان المحاسبة يجب أن يتحمل مسؤولية عرقلة أعمال مؤسسة النفط، متابعا،  متوسط إنتاج   ليبيا اليومي 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2021، كما أن هناك زيادة 310 % للصادرات النفطية الليبية في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي.

واستطرد، صنع الله، مُعظم المنشآت النفطية في ليبيا مدمرة، وأن الإنتاج انخفض في شهر يناير 2022 إلى 940 ألف برميل يوميا بسبب أعمال الصيانة الدورية في بعض حقول النفط، متابعا، تم  اتخاذ قرار تجميد الإيرادات النفطية لحماية قطاع النفط بالبلاد وكان خياراً وطنياً بامتياز.

 

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صحيفة الساعة 24

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