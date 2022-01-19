مازن وأونماخت يبحثان آفاق التعاون الأمني بين ليبيا وألمانيا

بحث وزير الداخلية خالد مازن، في لقاء جمعه اليوم الأربعاء مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت؛ آفاق التعاون الأمني بين طرابلس وبرلين في المجالات المتعلقة بتبادل المعلومات ومكافحة الهجرة غير القانونية وغسيل الأموال وحقوق الانسان.

وشهد اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس مناقشة موضوع التدريب ودعم جهاز المباحث الجنائية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وطالب مازن بضرورة فتح خدمات التأشيرات لجميع الليبيين لمختلف الأغراض سواء كانت عمل أو دراسة أو علاج أو سياحة وذلك أسوة ببقية السفارات الأوروبية الأخرى، في حين أعرب أونماخت عن استعداد بلاده للتعاون مع الجانب الليبي عن طريق الشرطة الاتحادية.

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