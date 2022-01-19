منظمة التعاون والإغاثة تطلق مشروع إنفاذ القانون

أطلقت منظمة التعاون والإغاثة العالمية بمدينة صبراتة مشروعا نوعيا يحمل اسم، إنفاذ القانون بين الواقع والمأمول، بمشاركة وتعاون من النائب العام وجامعة صبراتة والدوائر القضائية ووكلاء النيابات وأساتذة الجامعات ونشطاء مدنيين.

ووفق تصريح خاص لقناة ليبيا، قال رئيس المنظمة، جمال الغرابلي، إن المنظمة تختص بالعمل في المجال الحقوقي والإنساني وبسط سيادة القانون، وقامت بتنظيم حواريات حول الهجرة واللجوء ومراجعة القوانين التي تحكمهما، بالإضافة لقضايا التعذيب والإخفاء القسري والسجون خارج إطار الدولة.

وأضاف الغرابلي أن مشروع إنفاذ القانون يهدف لتقييم الوضع القائم عبر دراسات علمية ونشر التوعية ويتضمن ورش عمل متخصصة.

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