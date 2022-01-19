الأمم المتحدة: محاولات عبور البحر المتوسط من ليبيا ازدادت 3 أضعاف في 2021

قالت مصادر تابعة للأمم المتحدة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين حاولوا عبور البحر المتوسط من ليبيا نحو أوروبا، ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير داخلي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أنه وحتى 14 ديسمبر، اعترض خفر السواحل الليبي 30 ألفًا و990 مهاجرًا ولاجئًا وأعادهم إلى ليبيا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي للأشخاص الذين أعيدوا في عام 2020 “12 ألف شخص.

وقد أبلغت المنظمة الدولية للهجرة عن مقتل أو فقدان أكثر من 1,300 شخص، مما يعني ارتفاعًا كبيرًا عن عام 2020، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة