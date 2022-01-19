الأسطى ونورلاند يبحثان هاتفيًا الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات قريبًا

أجرى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اتصالاً هاتفيًا مع عضو لجنة الحوار السياسي خالد الأسطى، تضمن مناقشة دعم العملية الانتخابية، إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبحث الجانبان خلال الاتصال إمكانية الاستفادة من مجموعة المعطيات الإيجابية المحلية منها والدولية؛ من أجل المضي قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا بما يضمن ويحقق الاستقرار في البلاد ويؤدي إلى قبول نتائج الانتخابات.

وعبّر نورلاند عن ترحيبه بالتفاؤل والدعم لخارطة طريق متفق عليها لتوفير إطار دستوري للانتخابات، وفق ما أورده الحساب الرسمي للسفارة الأميركية لدى ليبيا على منصة تويتر.

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