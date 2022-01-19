القطراني: سفير أنقرة سيفتتح القنصلية التركية في بنغازي  

قال النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني ، إن السفير التركي كنعان يلماز، التقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة القبة .

وأضاف القطراني، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أن زيارة السفير للشرق الليبي جاءت بعد تواصل جهودنا لإعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، مشيرا إلى أنه سوف يتوجه لزيارة تركيا نهاية الشهر الجاري، كما أن زيارته لتركيا تأجلت أسبوعا آخر، متابعا، ننسق لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الأيام ولقاء مسؤولين هناك.

واستطرد القطراني، من صلاحيات البرلمان تغيير الحكومة كونه من منحها الثقة، ولكن ثمّة اتفاق سياسي وتنسيق مع مجلس الدولة يجب أن يؤخذ في الاعتبار، أول لقاء لي مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيكون الأسبوع المقبل في الاجتماع الوزاري للحكومة كاملة، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات في طرابلس مع مسؤولين ومواطنين، وهذا من واجباتي وصلاحياتي كوني النائب الأول لرئيس الحكومة في ليبيا كلها.