النهر الصناعي: تسريب في صمام التصريف بالخمس وخفض كمية المياه لمدن المسار الشرقي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وجود تسريب وصفه بـ«الكبير» في صمام تصريف المياه بمنطقة الخمس، نتيجة اعتداء أحد المواطنين، فيما فشلت محاولات السيطرة عليه.

وأفادت إدارة منظومة الحساونة سهل جفارة، بوجود «تسريب كبير» في صمام تصريف المياه بمنطقة الخمس، نتيجة اعتداء من أحد المواطنين، في محاولة لتنفيذ وصلة غير شرعية، وفق بيان للجهاز اليوم.

ولفت البيان إلى أن فرق الصيانة نفذت عديد المحاولات للسيطرة على التسريب، و«لكن لم تنجح» بسبب الضغط العالي.

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وبحسب البيان، جارٍ الآن تخفيض التدفق في المسار الشرقي، حتى تتمكن فرق الصيانة من معالجة التسريب، مضيفًا أن هذا الإجراء سيترتب عليه انخفاض في كميات المياه للمدن والقرى الواقعة على المسار الشرقي، لمنظومة الحساونة-سهل جفارة.