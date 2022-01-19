القيب يؤكد ضرورة التعاون للبدء بمشروع الإيفاد إلى الخارج

أعرب وزير التعليم العالي، عمران القيب، عن أمله في دوران عجلة الإيفاد بالخارج من جديد، لضمان الاتصال المعرفي بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ونظيراتها في الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء القيب مع اللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات التفويضات للمستهدفين بالإيفاد إلى الخارج، بحضور عدد من الجهات ذات الاختصاص، إذ تم خلاله الاتفاق على ضرورة التعاون في سبيل البدء بمشروع الإيفاد، وكذلك مخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص الميزانية اللازمة لإيفاد الأوائل والمعيدين وأصحاب التفويضات المالية السابقة نهاية الشهر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا