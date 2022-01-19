الكاديكي يكشف عن مشاكل البنية التحتية في مدينة بنغازي

قال المستشار الفني لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ببنغازي، عبدالواحد الكاديكي، إن الشركات الأجنبية والمحلية التي تعاقدت لإنشاء مشاريع البنية التحتية انسحبت بعد عام 2011، الأمر الذي أدى إلى تعثر استمرار العمل فيها، وأشار الكاديكي إلى أن استئناف هذه المشاريع سيتم مع توافر النفقات اللازمة لها.
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قناة ليبيا
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