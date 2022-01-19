إيرادات قياسية للشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار في العام الماضي

حققت الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، ستة وتسعين في المئة من مستهدفاتها خلال العام 2021، محققة إيرادات قياسية بقيمة 360 مليونا و614 دينارا ليبيا خلال العام الماضي.

وأعرب صنع الله خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن أمله في توسيع الشركة لنشاطها مع الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع حفر بري وبحري، وتطوير الكادر الوظيفي، والاستفادة من الخدمات المرتبطة بهذه المشاريع، مرحبا في الوقت ذاته بمجهودات الشركة في تحديث أجهزة الحفر لتحقيق القدرة على المنافسة في عطاءات الشركات المشاركة والشركات العالمية المشغلة في ليبيا.

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