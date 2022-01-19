هناك خطوات لتدشين خط جوي بين مطاري طبرق وبرج العرب – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الإقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، هناك خطوات لتدشين خط جوي بين مطاري طبرق وبرج العرب.

وأكد الجراري أن الأيام القادمة سوف يتم إرسال وفد خبراء من شركة آير كايرو للطيران المصرى لزيارة مطار طبرق.

وأوضح رئيس الغرفة أن الزيارة ستتلخص للاطلاع على أرض الواقع ومقابلة المسؤولين بالمطار ورئيس وأعضاء المجلس البلدى طبرق.

وأشار الجراري إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لتسهيل حركة السفر بين البلدين.

وأفاد رئيس الغرفة أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تفعيل وتنشيط التجارة وتنقلات رجال الأعمال وأصحاب الشركات العامة والخاصة.

وكان الجراري التقى في القاهرة شركة آير كايرو للطيران المصرى صلاح قدرى بمكتبه بمدينة القاهرة وتباحثا حول تسيير رحلتين أسبوعيا بين مطار طبرق الدولى ومطار برج العرب.