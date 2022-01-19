ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 January, 2022

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ،عن تخفيض التدفق في المسار الشرقي ،و ذلك بسبب وجود تسريب كبير في صمام تصريف المياه بمنطقة الخمس ،وذلك نتيجة اعتداء أحد المواطنين، فيما فشلت محاولات السيطرة عليه.

وأفادت إدارة منظومة الحساونة سهل جفارة، بوجود «تسريب كبير» في صمام تصريف المياه بمنطقة الخمس، نتيجة اعتداء من أحد المواطنين، في محاولة لتنفيذ وصلة غير شرعية، وفق بيان للجهاز اليوم.

قامت فرق الصيانة بمحاولات عديدة للسيطرة على التسريب ولكن لم تنجح بسبب الضغط العالي وجاري الأن تخفيض التدفق في المسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من معالجة التسريب، وهذا الإجراء سيترتب عليه انخفاض في كميات المياه للمدن والقرى الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة-سهل جفارة.