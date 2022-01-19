نورلاند يبحث مع الأسطى ضرورة اتخاذ «جميع الخطوات» لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن

بحث المبعوث الخاص، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع النائب وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي خالد الأسطى، ضرورة اتخاذ جميع الخطوات لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا على «تويتر» اليوم، إنه أجرى محادثة هاتفية «إيجابية» مع النائب وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي خالد الأسطى، ناقشا فيها دعم العملية الانتخابية وضرورة اتخاذ جميع الخطوات لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

ولفت نورلاند، إلى ضرورة الاستفادة من «الديناميكيات» الإيجابية المحلية والدولية للمضي في العملية السياسية، بما يضمن الاستقرار وقبول النتائج.

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وأعرب السفير الأميركي عن تفاؤله ودعم «خارطة طريق متفق عليها»، لتوفير إطار دستوري للانتخابات.

والجمعة، قال نورلاند، إن بلاده «تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».

وشدد نورلاند، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، على أن الخطوات التالية في الانتخابات الليبية تعتمد على «القادة الليبيين».