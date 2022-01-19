القطراني: السفير التركي وصل القبة للقاء عقيلة صالح

العنوان – طرابلس

قال النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني اليوم الأربعاء إن السفير التركي وصل إلى مدينة القبة ليلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح

وأضاف القطراني في تصريحات صحفية أن زيارات السفير للشرق الليبي جاءت بعد تواصل جهودنا لإعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي.

وأشار إلى أن زيارته إلى تركيا ستكون نهاية الشهر الجاري، وزيارة روسيا تأجلت أسبوعا آخر.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني التقي الأسبوع الماضي مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وأكد القطراني على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مشددًا على التعاون في كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دعوةً رسميةً ليلماز لزيارة المنطقة الشرقية في الأيام القليلة القادمة للبدء الفعلي في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار .

ومن جهته، أكد السفير التركي على ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة.

ودعا يلماز إلى وضع الترتيبات اللازمة لها ، بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي والدولة التركية.