ديوان المحاسبة: انطلاق برنامج دعم الاعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها الأحد القادم

ليبيا – أعلن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك انطلاق برنامج دعم الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية الليبية وتنميتها في الـ 23 من شهر يناير الجاري.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده شكشك مع وزير الاقتصاد بحضور الإدارات المختصة بالديوان، ورئيسي مجلس الإدارة للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف طرابلس وبنغازي، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين والمربين بعض شركات إنتاج الأعلاف، في إطار دور الديوان في تقييم ومتابعة آلية تنفيذ قرار حكومة الوحدة رقم 481 لعام 2021، بشأن دعم الأعلاف والتحقق من ضمان الشفافية في عمليات التسليم والاستلام .

وانتهى الاجتماع إلى البدء في تنفيذ البرنامج اعتبارًا من تاريخ الأحد الموافق 23 يناير الجاري على أن تتولي وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل مباشر إصدار قرار لتحديد شروط ومواصفات الأعلاف وآلية تنفيذ البرنامج وأسعار بيع المنتج النهائي.

كما نوه الاجتماع إلى تولي وزارة المالية إحالة مخصص الدعم مباشرة للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف طرابلس لسداد هامش الدعم بواقع 50% من سعر البيع.

بدوره، أكد شكشك على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في إنجاح مثل هذه البرامج، لافتًا إلى أن الديوان لن يتخلى عن دوره في الرقابة على كافة العمليات لضمان تحقيق العدالة القصوى والشفافية المثلى في التوزيع، مبنهًا على ضرورة الإسراع في التنفيذ.

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