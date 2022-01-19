افتُتح، صباح اليوم الأربعاء، الفرع الجديد للمصرف التجاري الوطني دار السلام، بحضور ديوان مجلس النواب وعدد كبير من الحكماء والمسؤولين والمواطنين بطبرق، ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية.

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وحسب المكتب الإعلامي للمجلس التسييري طبرق، ألقى عميد البلدية، كلمة في حفل الافتتاح، أثنى فيها على إدارة المصرف الرئيسية والفرع في طبرق، مطالبًا برفع سقف السحب وتوفير المناخ المناسب للزبائن بطبرق.

وأكد بوالخطابية أن البلدية على استعداد لمساعدة إدارة المصرف التجاري لتوفير المقرات والأراضي لبناء فروع لها بالبلدية.

افتتاح الفرع الجديد للمصرف التجاري الوطني بطبرق, 19 يناير 2022. (الإنترنت)

افتتاح الفرع الجديد للمصرف التجاري الوطني بطبرق, 19 يناير 2022. (الإنترنت)

افتتاح الفرع الجديد للمصرف التجاري الوطني بطبرق, 19 يناير 2022. (الإنترنت)

افتتاح الفرع الجديد للمصرف التجاري الوطني بطبرق, 19 يناير 2022. (الإنترنت)