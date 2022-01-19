صنع الله: إنتاج ليبيا اليومي 1.2 مليون برميل في 2021

العنوان – طرابلس

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن متوسط إنتاج ليبيا اليومي 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2021.

وأضاف صنع الله في مؤتمر صحفي أن الصادرات النفطية الليبية زادت إلى 310 % في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي.

وأشار رئيس ابمؤسسة إلى أن مُعظم المنشآت النفطية في ليبيا مدمرة، موضحًا أن خيار تجميد الإيرادات من بيع النفط خيار وطني لحماية قطاع النفط بالبلاد.

وذكر صنع الله أن انخفاض الإنتاج في شهر يناير 2022 إلى 940 ألف برميل يوميا بسبب أعمال الصيانة الدورية في بعض حقول النفط.