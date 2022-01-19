الناقوري: جيوب المواطنين فارغة.. والمطالبة بزيادة الرواتب مشروعة

ليبيا – وصف الباحث الاقتصادي عادل الناقوري جيوب المواطنين بـ”الفارغة” بسبب زيادة الضرائب غير المباشرة، أولها الضريبة على سعر الصرف، ومن ثم تخفيض قيمة الدينار، فيما بقيت دخول الأفراد ثابتة مقابل عدم الحصول على خدمات لائقة.

الناقوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إنّ القدرة الشرائية للمواطنين تتآكل بعد أن أصبحت دخولهم توازي 100 دولار شهريًا وهو الحد الأدنى للأجور المحدد عند 450 دينارًا، وهذا المبلغ لا يوفر الحياة الكريمة للناس. وفق تعبيره.

واعتبر أنّ المطالبة بزيادة المرتبات مشروعة، للسيطرة على معدلات الفقر.

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