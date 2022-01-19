الانتخابات والمصالحة.. أبرز ملفات البحث بين المنفي وأعيان المنطقة الشرقية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في لقاء جمعه مع عددٍ من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية، بحضور بعض من أعضاء لجنة الحوار السياسي عن المنطقة< ملف المصالحة الوطنية، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وبحث اللقاء، الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس؛ العمل على الاستعانة ببعض الخبراء؛ لدعم مشروع المصالحة الوطنية في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تطرق اللقاء إلى جهود إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن؛ من أجل إنهاء حالة الانقسام بين أطراف العملية السياسية، إضافة إلى دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، فضلاً عن الاهتمام بمؤسسة المصرف الزراعي وحمايتها من الانقسام ودعمها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكد |المنفي| على دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة لإعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي بين الليبيين، مجددًا دعم المجلس للجنة العسكرية المشتركة، والمسار السياسي للوصول للانتخابات.

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