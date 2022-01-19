الدبيبة لـ«بن زايد»: ندعم الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أكد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، دعم ليبيا لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرارها للعمل الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي في مواقع ومنشآت مدنية في مدينة أبو ظبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، تلقى اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الدبيبة أعرب خلال اتصاله عن إدانة ليبيا واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي في مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والذي أسفر عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاعتداءات التي استهدفت أرواح الأبرياء الآمنين تتنافي مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، معلنا تضامن ليبيا ودعمها لدولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وأمانها وسلامة أراضيها.

وأعرب الدبيبة عن خالص تعازيه بضحايا الاعتداءات وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين .. سائلاً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عليهما الأمن والاستقرار والازدهار.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لعبدالحميد الدبيبة لمبادرته وما أبداه من مشاعر تضامن أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنياً للشقيقة ليبيا وشعبها الأمن والأمان والسلام.

‎