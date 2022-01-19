وزيرة الشؤون الاجتماعية تطمئن على نازحي تاورغاء في ترهونة بعد نشوب حريق في مخيمهم

وصلت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني إلى مدينة ترهونة للاطمئنان على حالة نازحي تاورغاء بمدينة ترهونة، عقب نشوب حريق بمخيمهم مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، رافق الكيلاني في جولتها، فريق من مركز الدراسات الاجتماعية وصندوق التضامن الاجتماعي بفروع طرابلس وترهونة وتاورغاء، ومدير إدارة المساعدات الإنسانية بالوزارة.

والتهم حريق، الثلاثاء، ممتلكات خمس أسر في مخيم نازحي تاورغاء بمدينة ترهونة.

وأفاد منشور للمجلس المحلي تاورغاء على «فيسبوك»، بأن الحريق قضى على كافة ممتلكات خمس أسر من المقيمين في المخيم البالغ عددهم 21 عائلة، ممن تعذرت عودتهم إلى تاورغاء، بسبب دمار منازلهم، وكذلك عدم حصولهم على جبر الضرر عن ممتلكاتهم ومنقولاتهم الذي يسهم في عودتهم وصيانة منازلهم.

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دعا المجلس المحلي تاورغاء وزارة الإسكان إلى تطبيق قرار الحكومة رقم 375 لسنة 2021، الذي يتضمن صيانة الأحياء الشعبية بالمدينة لضمان عودة أعداد كبيرة تقطنها وإنهاء حالة المخيمات.

وفي 27 أبريل الماضي، قال وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، إن الحكومة تعتزم اقتراح إنشاء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية في تاورغاء؛ بهدف تسهيل عودة النازحين إليها، وذلك في حال توافر الميزانية العامة للدولة.

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني, في مخيم نازحي تاورغاء بترهونة, 19 يناير 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)