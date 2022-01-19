رابطة مشجعي نادي الأهلي تستنكر بشدة تصريحات الدبيبة المسيئة للأهلي

العنوان – طرابلس

رابطة مشجعي نادي الاهلي تستنكر بشدة تصريحات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة” المسيئة للأهلي.

وأكدت رابطة مشجعي النادي أن هذه الإساءة التي كانت أثناء تجول الدبيبة في إحدى الملاعب رفقة وزير الرياضة ووكيله متعمدة لم تكن الأولى وقد سبق وإن فعلها.

وأوضحت أنه بما أن الإساءة المتكررة لمؤسستنا التي جاءت صريحة وعلنية هذه المرة من مسؤول مكلف بإدارة الدولة لفترة مؤقتة فإن جماهير النادي الأهلي تطالب الأجهزة المختصة وفي مقدمتها النواب والدولة والمخابرات والأمن القومي بالتحقيق لمعرفة دوافع إشعال نار الفتن في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأضافت الرابط :”سنقف بالمرصاد له ولأمثاله المتعصبين الذين يحاولون النيل من النادي الأهلي الذي عانى ولازال يعاني من تعصب وتحيز من أؤتمن على مصالح الليبيين ولم شملهم ونبذ فرقتهم”.