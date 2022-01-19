تحذيرات من خطورة ارتفاع التضخم وزيارة الأسعار بسبب رفع الحكومة لفاتورة الرواتب

ليبيا – حذر أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك من الخطوات التي تتخذها الحكومة من زيادة فاتورة الرواتب مع تكدس العاملين في القطاع العام.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، شرح أنّ زيادة الرواتب تعني تصاعد الطلب على السلع بسبب زيادة دخول الأفراد، ما يقود إلى زيادة الأسعار وارتفاع التضخم.

ولفت إلى أنّه من ناحية أخرى يزداد الطلب على النقد الأجنبي لتوفير السلعة، ومع تراجع الاحتياطيات يأتي تخفيض آخر للعملة الوطنية، وبالتالي ندخل في دوامة التضخم من جديد، علمًا بأن معدل الإنتاجية للموظفين لا يتعدى 2 في المائة،وفق قوله.

هذا ورفعت حكومة الوحدة سقف فاتورة الرواتب في القطاع الحكومي 55 في المئة، في موازنة 2022 ويطاول هذا الإجراء 2.1 مليون موظف يشكلون نحو 30 في المئة من سكان ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية