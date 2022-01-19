“تسرب كبير” في المسار الشرقي للنهر الصناعي

أفاد جهاز النهر الصناعي بحدوث تسرب كبير في صمام تصريف المياه بمنطقة الخُمس، بعد اعتداء من أحد المواطنين في محاولة لتنفيذ وصلة غير شرعية.

وأوضح الجهاز أن فرق الصيانة لم تنجح في السيطرة على التسرب رغم المحاولات العديدة بسبب الضغط العالي للمياه، الأمر الذي دفعها لتخفيض التدفق في المسار الشرقي؛ مما يترتب عليه انخفاض في إمدادات المياه للمدن والقرى الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة-سهل جفارة.

يُذكر أن وزارة الداخلية أطلقت حملة في وقت سابق لإيقاف التعديات وإغلاق الوصلات غير الشرعية على مسار نقل المياه، بتعليمات من النيابة العامة، بعد تأثر الإمدادات المائية على مدينة طرابلس والمدن المجاورة لها.

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