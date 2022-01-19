وزيرة الخارجية تستمع لمندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية

طرابلس 19 يناير 2022 (وال)- التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش.

هذا وقدّم السفير خلال اللقاء عقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، شروح وافية لوزيرة الخارجية حول سير عمل المندوبية الليبية، والخطوات التي قام بها خلال الفترة الماضية، منذ تعيينه مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

كما ناقش اللقاء أيضًا عددًا من الملفات المهمة، ضمن إطار التشاور والتنسيق من أجل العمل عليها وإيجاد الحلول لها.

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية بالتقدم الذي أحرزته المندوبية، من خلال اللقاءات المكثفة التى يجريها مندوب ليبيا الدائم وحرصه على العمل مع أشقائها مندوبي الدول العربية بالجامعة، لتحقيق توازن عربي موحد لدعم ليبيا.

بدوره، أثنى السفير عبدالمطلب ثابت على كل الدعم المقدم له من وزيرة الخارجية، مؤكدًا في الوقت ذاته بأنه يسعى جاهدًا لإنجاح عمل المندوبية، وتفعيل الدور الحقيقي للدولة الليبية، داخل جامعة الدول العربية فى إطار العمل العربي المشترك. (وال) م ن/ ر ت

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