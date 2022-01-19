ليبيا الان

المنفي يطلع السفير الألماني على دور الرئاسي في المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بطرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا، “ميخائيل أونماخت” لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وناقش المنفي، مع السفير الألماني، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في العديد من المجالات، وكذلك استعراض جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسات وإنجاح المصالحة الوطنية، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالدور الايجابي لألمانيا في إنجاح الحوار السياسي الليبي، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على ملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد، مجدداً دعم المسار السياسي للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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