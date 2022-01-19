الدبيبة يدين «الاعتداءات» على الإمارات خلال اتصال هاتفي مع بن زايد

دان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، الاعتداءات التي تعرضت لها الإمارات أول من أمس الإثنين، من قبل جماعة الحوثي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان اليوم، إن بن زايد تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الدبيبة، أعرب خلاله عن «إدانة ليبيا واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي» في مواقع ومنشآت مدنية بالإمارات، الذي أسفر عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين.

وأكد الدبيبة أن الاعتداءات التي استهدفت «أرواح الأبرياء الآمنين تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية»، مؤكدًا تضامن ليبيا ودعمها للإمارات «في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وأمانها وسلامة أراضيها»، وفق نص البيان.

كما أعرب الدبيبة عن خالص تعازيه في ضحايا الاعتداءات وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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ونددت الإمارات، مساء الإثنين، بما وصفته بـ«اعتداء حوثي آثم» على منشآت مدنية في العاصمة أبو ظبي، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في انفجار وقع الإثنين في ثلاثة صهاريج نقل محروقات.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنه «أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة ستة آخرين، إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة».

وأوضح الناطق العسكري باسم الحوثيين اليمنيين، يحيى سريع، في تغريدة على «تويتر» قبل الهجوم، أن الحوثيين سيعلنون «خلال الساعات المقبلة عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي»، من دون تفاصيل.

فيما قال مستشار سياسي في «حكومة» الحوثيين، عبد الإله حجر، لوكالة «فرانس برس»: «سبق أن وجهنا رسائل إنذارًا للإمارات أنها إذا لم تتوقف عن دعمها للمرتزقة (..) الذين يحشدون في مأرب والبيضاء وشبوة، فسيكون لنا رد. يبدو أن الإمارات لم تفهم هذه الرسالة التحذيرية، فأرسلنا لهم رسالة تنبيه واضحة».