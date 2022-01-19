المنفي يؤكد التزام الرئاسي بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع

العنوان – طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الأربعاء التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع.

وأوضح المنفي خلال استقباله سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي أن المجلس يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين.

وتابع أن المجلس الرئاسي يقبل بانتخابات فق رؤية توافقية بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تظافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

من جهته نقل جوزيبي تحيات الرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه، إلى رئيس المجلس الرئاسي، وإلى الشعب الليبي.

وأشاد السفير الإيطالي بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

وبحث المنفي وغريمالدي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وسُبل تعزيز الشراكة والمصالح المتبادلة، بما يعزز التعاون الدائم في إطار الاحترام المتبادل.