المنفي يؤكد التزام الرئاسي بإجراء انتخابات يقبل الجميع نتائجها

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزام المجلس، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تضافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، حيث بحثا آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين بما يعزز التعاون الدائم في إطار الاحترام المتبادل.

من جهته، أشاد غريمالدي بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولمّ شمل الليبيين.

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