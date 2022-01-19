رابطة مشجعي النادي الأهلي طرابلس: نرفض أن يحشر الدبيبة أنفه في الرياضة كبوابة لعبور المجال السياسي

انتقدت رابطة مشجعي النادي الأهلي طرابلس تدخل رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية في الشأن الرياضي، قائلة: “نرفض أن يحشر الدبيبة أنفه في الرياضة كبوابة لعبور المجال السياسي”.

وأفادت الرابطة، في بيانٍ إعلامي، بأن الدبيبة وجه إساءة مبطنة لمؤسسة كبيرة بحجم النادي الأهلي، كان لها الفضل الكبير على الرياضة الليبية بما قدمته من نجوم وأبطال ذاع صيتهم في الداخل والخارج.

وأشارت إلى أن الإساءة المتعمدة التي أظهرها المعنى لم تكن الأولى، بل سبق وفعلها تلميحًا وتقربًا لأطراف أخرى اعتادت على تغذية تعصبها المقيت ونفث سمومها لكل مسؤول جديد وغير نزيه تبتلى به ليبيا.

وأضافت: “يتحول كل مسؤول غير نزيه بأموال الليبيين إلى خادم لتلك الأطراف على حساب الأندية والمنظومة الرياضية برمتها، والإساءة المتكررة لمؤسساتنا جاءت صريحة وعلنية من مسؤول مكلف بإدارة الحكومة لفترة مؤقتة”.

وطالبت الأجهزة المختصة من مجلسي النواب والدولة والمخابرات والأمن القومي بالتحقيق لمعرفة دوافع إشعال نار الفتن في هذه المرحلة الصعبة، قائلة: “سنقف للدبيبة بالمرصاد ولأمثاله من المتعصبين الذين يحاولون النيل من النادي الأهلي، الذي يعاني ولا يزال يعاني من تعصب وتحيز من اؤتمن”.