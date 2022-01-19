المنقوش تبحث تطوير آليات عمل الخارجية مع وكلاء الوزارة

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في طرابلس، اجتماعا مع وكلاء الوزارة، لمتابعة سير العمل بها.

وضم الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسي، ووكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ووكيل الوزارة لشؤون القنصلية مراد احميمة، ووكيل الوزارة لشؤون المغتربين امحمد زيدان.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، ناقش الاجتماع تطوير آلية العمل والتواصل، والتحديات التي تواجه عمل وزارة الخارجية في الداخل والخارج، ووضع خطة عمل الوزارة للفترة القادمة.

وتابعت الوزارة، يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال هذه الفترة، حرصا منها على استمرار عمل الوزارة وتنظيمه وتطوير أدائها لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في الداخل والخارج.