المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا تعالجها إلا مصالحة وطنية حقيقية وشاملة

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن المشاكل الحاصلة في ليبيا «لا تعالجها إلا مصالحة وطنية حقيقية وشاملة»، مشيرًا إلى أنه يصر على الصمت «لأن هناك أشياء لا يعالجها الكلام الكثير، ولا الخطابات الرنانة».

وغرد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: «أحيانًا نصر على الصمت؛ لأن هناك أشياء لا يعالجها الكلام الكثير، ولا الخطابات الرنانة التي لا تشبع ولا تغني من جوع، باختصار المشاكل الحاصلة في ليبيا نتيجة الحروب والصراعات على السلطة لا تعالجها إلا مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، يشارك فيها الجميع».

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والتقى المنفي، اليوم، كلًّا من سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وسفير إيطاليا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وعددًا من أعيان وحكماء وأعضاء ملتقى الحوار السياسي المنطقة الشرقية.

وتركزت هذه اللقاءات على استعراض مستجدات الوضع السياسي وسبل الوصول إلى الانتخابات ودعم جهود المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».