ثابت يقدم شروحًا وافية للمنقوش حول سير عمل المندوبية الليبية

العنوان – طرابلس

قدم مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت، اليوم الأربعاء، شروح وافية، لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، حول سير عمل المندوبية الليبية.

وأوضح ثابت خلال اللقاء مع المنقوش بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس الخطوات التي قام بها المندوبية خلال الفترة الماضية، منذ تعيينه مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وناقش اللقاء أيضا عدداً من الملفات المهمة، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق من أجل العمل عليها وإيجاد الحلول لها.

من جهتها. أشادت وزيرة الخارجية بالتقدم الذي أحرزته المندوبية، من خلال اللقاءات المكثفة، التى يجريها مندوب ليبيا الدائم السفير عبدالمطلب ثابت، وحرصه على العمل مع أشقائها مندوبي الدول العربية بالجامعة، لتحقيق توازن عربي موحد لدعم ليبيا.

وأثنى ثابت على كل الدعم المقدم له من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مؤكدا لها بأنه يسعى جاهداً لإنجاح عمل المندوبية، وتفعيل الدور الحقيقي للدولة الليبية، داخل جامعة الدول العربية، فى إطار العمل العربي المشترك.