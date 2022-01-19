ديوان المحاسبة يطالب صنع الله بإحالة عقود النفط للكشف

طالب ديوان المحاسبة المؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة إحالة كافة العقود والتكليفات التي تتجاوز قيمتها (5) ملايين دينار للمراجعة دون تأخير.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة المكلف علاء الدين المسلاتي في خطابه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورؤساء مجالس إدارة شركات قطاع النفط، إلى ورود بلاغات حول وجود شبهات بمخصصات العام 2021، البالغة ملياري دينار، والتي تم الامتناع عن إحالتها للديوان، الأمر الذي رأى مـعـه الديوان ضرورة إخضاع عقـود القطاع لهذا النـوع مـن الرقابة، مُنوهاً في الوقت ذاته إلى أن إخفاء الوثائق ذلك الوقت يحـل محـل شكوك وشبهات يتطلب البحث والتحقيق فيها.

واعتبر المسلاتي أن ديـوان المحاسبة يمارس اختصاصاته في الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة، وفقاً لنصوص دستورية وقانونية ومعايير دولية منحته حق اختيار نوع المهام الرقابية، ووقت تنفيذها، وفقاً لتقديرات مهنية وقانونية، مؤكداً في الوقت ذاته صحة ومشروعية إجراءاته بطلب الكشف عن العقود.

يُذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حمّل ديوان المحاسبة مسؤولية عرقلة اعتماد العقود التي تبرمها الشركات النفطية الوطنية، مع شركائها المحليين والدوليين، وتسجيلها في مصلحة الضرائب، بعد رفض الأخير تسجيلها دون اعتماد الديوان، واستند صنع الله في رفض عرض العقود المبرمة على ديوان المحاسبة لرأي قانوني صادر من إدارة القانون، محذراً من توابع عرقلة اعتماد هذه العقود على زيادة الإنتاج النفطي واحتمالية دفع تعويضات جزائية أو المطالبة بتغيير شروط تعاقدية مع الشركات الموقّعة.

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