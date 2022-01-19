أوميكرون الأقل خطورة .. والأكثر انتشارا

نشرت وكالة الأمن الصحي ببريطانيا، تقريرا يبين الفرق بين متحور أوميكرون ومتحور دلتا، من حيث قوة التأثير والانتشار والأعراض المصحوبة.
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قناة ليبيا
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