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أوميكرون الأقل خطورة .. والأكثر انتشارا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نشرت وكالة الأمن الصحي ببريطانيا، تقريرا يبين الفرق بين متحور أوميكرون ومتحور دلتا، من حيث قوة التأثير والانتشار والأعراض المصحوبة.

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قناة ليبيا

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