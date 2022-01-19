وزيرة الشؤون الاجتماعية تطمئن على نازحي تاورغاء بترهونة بعد حريق مخيمهم

وصلت وزيرة الشؤون الإجتماعية وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، إلى مدينة ترهونة للاطمئنان على حالة نازحي تاورغاء بمدينة ترهونه عقب نشوب حريق بالمخيم مساء أمس الثلاثاء.

ورافق «الكيلاني»، حسب بيان للوزارة، في جولتها فريق من مركز الدراسات الاجتماعية وصندوق التضامن الاجتماعي بفروع طرابلس وترهونة وتاورغاء ومدير إدارة المساعدات الإنسانية بالوزارة.

واندلع حريق في مخيم نازحي تاورغاء بـترهونة، ما قضى على ممتلكات العائلات التي تقطن المخيم، والتي لم تستطع العودة إلى منازلها في تاورغاء جراء الدمار الذي تعرضت له.