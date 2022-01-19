ارحومة: مطالبة صالح بصياغة دستور جديد يجر البلاد لمزيد من التأزم

ليبيا – اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتهية الولاية الجيلاني ارحومة دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي تجر البلاد إلى مزيد من التأزم.

ارحومة وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية، قالت: إن الهيئة منتخبة من قبل الشعب ترفض مقترح صالح لأنه مخالف للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، ويمثل اعتداء على اختصاصات هيئة منتخبة، ويجر البلاد إلى مزيد من التأزم والانسداد.

وأضاف: “القول الفصل في المسار التأسيسي هو للشعب الليبي من خلال الاستفتاء فقط، بالتالي تصرف عقيلة هذا يمثل وصاية على الشعب الليبي”.

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