عقيلة يبحث مع السفير التركي مستجدات الوضع الليبي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز”.

وبحث الطرفان في اللقاء مع السفير التركي، خلال اللقاء الذي عقده بمقر إقامته في مدينة القبة، مستجدات الوضع السياسي، والعلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الليبي والتركي، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.

جدير بالذكر أن المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز زارت قبل أيام العاصمة التركية أنقرة وأجرت مباحثات مع عدد من المسؤولين وصفتها “بالمثمرة”.

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