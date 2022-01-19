افتتاح أول متنزه عائلي بمدينة البخي بالقطرون

افتتحت جمعية الأصالة للتراث والثقافة أول متنزه عائلي بمدينة البخي جنوب مدينة القطرون، بحضور عدد من عائلات المدينة والأطفال، ويعتبر المنتزه فكرة جديدة في المدينة النائية ومساحة لأطفالها، لحضور العروض الفنية والمسرحية التي ستقام ضمن فعالياته الترفيهية.

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