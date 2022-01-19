الجامعة العربية: تاريخ قمة الجزائر لم يحدد بعد

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن تاريخ عقد القمة العربية لم يحدد بعد ولا تزال المشاورات قائمة مع الجزائر لاختيار أفضل توقيت.

وأوضح زكي في ندوة صحافية أن «تاريخ انعقاد القمة سيحدد بناء على التشاور بين الدولة المستضيفة وباقي الدول الأعضاء»، مضيفا: «يمكنني القول إنه سيكون بعد شهر رمضان»، مضيفا أن «الجزائر جاهزة لاستقبال هذا الحدث الكبير وتتشارك مع جامعة الدول العربية الترتيبات لعقد القمة العربية المقبلة».

كما تحدث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن مسعى المصالحة العربية ولم الشمل العربي، لكن «ذلك مرهون بمدى نجاح العمل التمهيدي من مشاورات وحوارات»، مؤكدا أن «للجزائر دبلوماسية قوية وعريقة يمكن أن تساهم في تحقيق هذا الهدف».

وبحث مسؤولون بوزارة الخارجية الجزائرية مع وفد من الجامعة العربية برئاسة زكي، أمس، التحضيرات اللوجيستية والمادية والتنظيمية للقمة العربية المرتقبة في مارس (آذار) المقبل بالجزائر. وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنه «في إطار التحضير لاحتضان القمة العربية المقبلة بالجزائر، تم اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عقد اجتماع تنسيقي ترأسه مناصفة السفير نور الدين عوام، المبعوث الخاص المكلف بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط وقضية ليبيا، رئيس اللجنة التحضيرية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي كان مرفوقا بوفد مهم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية».

وأضاف البيان «تناول الاجتماع التحضيرات والاستعدادات الجارية لاسيما اللوجيستية، المادية والتنظيمية من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة بالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية». وأوضح «يتضمن برنامج الزيارة اجتماعات تنسيقية مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم القمة العربية المقبلة، إضافة إلى زيارات لعدد من المنشآت والمرافق التي ستستقبل وتؤوي وتحتضن أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والاجتماعات التحضيرية التي ستسبقها».

وكان وفد الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي قد وصل إلى الجزائر، أول من أمس، الاثنين، للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات لعقد القمة العربية. وأوضح بيان لجامعة الدول العربية، أن الوفد وبتكليف من الأمين العام للجامعة سيقوم كذلك بالوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات.