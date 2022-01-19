المنفي يبحث مع حكماء المنطقة الشرقية ملفات المصالحة والانتخابات واللجنة العسكرية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بطرابلس، عدداً من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية، بحضور بعض من أعضاء لجنة الحوار السياسي عن المنطقة، وذلك لبحث العديد من القضايا الراهنة وفي مقدمتها المصالحة الوطنية وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس الرئاسي، ناقش اللقاء ملف المصالحة الوطنية، في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الاستعانة ببعض الخبراء لدعم هذه المشروع الوطني الذي تبناه المجلس الرئاسي، كما تطرق اللقاء إلى جهود إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، حتى لا يفقد هذا الاستحقاق زخمه، وذلك من أجل إنهاء الانقسام بين أطراف العملية السياسية، وكذلك دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وبحث اللقاء سُبل الاهتمام بمؤسسة المصرف الزراعي وحمايته من الانقسام، ودعمها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكد المنفي على دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي بين الليبيين، مجدداً دعم المجلس الرئاسي للجنة العسكرية المشتركة، واستمرار دعم المسار السياسي للوصول للانتخابات.