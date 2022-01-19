ستيفاني ويليامز: الانسحاب الجزئي للمرتزقة من ليبيا خطوة أولى جيدة

أفادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، بأن انسحاب جزء من المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال شهر يناير الجاري، خطوة أولى جيدة في إجلاء القوات الأجنبية عن ليبيا.

وقالت “وليامز” إن هذا الانسحاب هو بطبيعة الحال من عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التي اقترحت خطة لذلك، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان سحب بعض المرتزقة خطوة أولى جيدة”.

ونوهت المستشارة الأممية بضرورة أن يتم تنسيق العملية “بعناية شديدة من قبل الدول التي عمل مواطنوها مرتزقة في ليبيا”، مضيفةً أن “الوضع في ليبيا في الوقت الحالي هادئ ولكنه هش، وعلى المجتمع الدولي مساعدتها على طريق المصالحة الداخلية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة الليبيين وتشجيعهم على المصالحة والعدالة”.

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