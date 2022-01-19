المنفي يجدد لبوتشينو التزام الرئاسي بإجراء الانتخابات

جدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه بالسفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو، التزام المجلس بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين مختلف الأطراف.

المنفي وبوتشينو بحثا خلال الاجتماع الذي عقداه في مقر المجلس الرئاسي في طرابلس آخر تطورات العملية السياسية في البلاد، وأشار المنفي إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تضافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، من جهته عبر بوتشينو عن دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولا إلى تحديد قريب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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