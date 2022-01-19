ليبيا الان

لجنة “خارطة الطريق” تدعو لدعم برنامج تحسين سجل الأحوال المدنية

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت لجنة خارطة الطريق النيابية محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية بضرورة إتمام كافة الإجراءات المالية المطلوبة لإطلاق مشروع ”الانطلاقة” لتحسين سجل الأحوال المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الاربعاء، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر حيث توافق الطرفان على إيفاء اللجنة بتقرير مكتوب ومفصل حول المشروع المتعلق بتحسين السجل الذي يعتمد عليه في منح بطاقات الاقتراع وتسجيل الناخبين والمترشحين المتعلقين بالعملية الانتخابية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا اللجنة النيابية إلى التواصل مع مصلحة الأحوال المدنية وأطراف أخرى لتحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات عقب تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، بسبب تذرع المفوضية بالقوة القاهرة وتسريبات عن تقرير أمني واستخباراتي يتحدث عن آلاف الأرقام الوطنية المزورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك