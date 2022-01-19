نورلاند للأسطى :يجب اتخاذ كل الخطوات لإجراء الانتخابات بسرعة

بحث المبعوث الخاص، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، خالد الأسطى، ضرورة اتخاذ جميع الخطوات لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال نورلاند، في تغريدة إنه ناقش خلال محادثة هاتفية مع النائب وعضو ملتقى الحوار ،خالد الأسطى، دعم العملية الانتخابية وضرورة اتخاذ جميع الخطوات لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ولفت نورلاند إلى ضرورة الاستفادة من، الديناميكيات، الإيجابية المحلية والدولية للمضي في العملية السياسية، بما يضمن الاستقرار وقبول النتائج.

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